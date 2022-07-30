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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın 22-28 Temmuz'u kapsayan haftaya ilişkin yayınladığı rapora göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 327 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL)’nın 22-28 Temmuz’u kapsayan tarihlere ilişkin uçuş verilerini yayınladı. Buna göre İstanbul Havalimanı Avrupa’daki en yoğun meydanlar arasında zirvedeki yerini korudu. Uçuş verileri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)) tarafından da paylaşıldı. Değerlendirme raporuna göre geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı’nda günlük ortalama bin 327 uçuş gerçekleşti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “22-28 Temmuz 2022 döneminde Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 327 uçuş ile 1. ve Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 942 uçuş ile 8. sırada yer almıştır” denildi. İstanbul Havalimanı’nın ardından günlük ortalama bin 280 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı ikinci sırada yer alırken, bin 215 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ise üçüncü oldu.

Antalya havalimanı 8’inci sırada yer aldı

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Avrupa’daki en yoğun ilk 10 havalimanı listesine Türkiye’den giren diğer bir havalimanı da Antalya oldu. Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 942 uçuş ile 8’inci sıraya da yer aldı.

İHA
Editör

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