İstanbul Havalimanı günde bin 260 uçuş ile Avrupa'da zirvede

Avrupa’daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 5-11 Ocak 2023 dönemindeki istatistiklerde günde bin 260 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan 5-11 Ocak 2023 dönemi kapsamlı değerlendirme raporuna göre, İGA İstanbul Havalimanı günde ortalama bin 260 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. İGA’yı bin 156 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 115 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı günde bin 260 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olmuştur. Ülkemiz, günlük ortalama 2 bin 305 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ncı sırada yer almıştır” denildi.