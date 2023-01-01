İstanbul Havalimanı'na inen İlk uçak Tel Aviv uçağı oldu
2023 yılının ilk dakikalarında İstanbul Havalimanı'na inen ilk uçak Türk Hava yollarına ait TK789 sefer sayılı Tel Aviv uçağı oldu.
2023 yılının ilk dakikalarında İstanbul Havalimanı’na inen ilk uçak Türk Hava yollarına ait TK789 sefer sayılı Tel Aviv uçağı oldu.
Yeni yılda İstanbul’a inen ilk uçak TK789 sefer sayılı Tel Aviv uçağı oldu. İsrail’in başkenti Tel Aviv’den havalanan TC-LHJ kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçağın havalimanına inişi sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.