İstanbul Havalimanı'na Silivri'den seferler başladı

Havaist otobüsleri Marmara (Silivri) Cezaevi kalkışlı, Silivri Çarşı (Çorlu Durağı), Silivri Terminal, Selimpaşa, Kumburgaz, Çatalca Devlet Hastanesi’ne uğrayarak direkt yolcu taşımacılığına başladı.

SİLİVRİ’DEN İSTANBUL HAVALİMANI 70 TL!

Silivri’ye giden Havaist otobüsleri -2 gelen yolcu katında 7 numaralı perondan kalkacak olup İstanbul Havalimanı-Silivri arası bilet fiyatı 70 TL’dir. Yolcular biletlerini hava.ist web sitesi ile Havaist mobil uygulamasından QR kod oluşturarak alabilir veya belirli ara duraklardan nakit ve araca binişte kredi/banka kartı ile ödemelerini gerçekleştirebilirler. HVİST-7 Silivri hattı ile ilgili sefer saatleri ve daha fazla bilgi için www.hava.ist adresini ziyaret edebilirsiniz.

HAVAİST, son teknoloji ürünleriyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul'un birçok noktası arasında konforlu ve ekonomik yolcu taşımacılığı hizmeti sunmaktadır.

HAVAİST, şehir içi bagajlı yolcu taşımacılığı hizmetine uygun araçlarıyla bu operasyonu yürütmektedir. HAVAİST araçlarının iç dizaynı tamamen yolcu rahatlığı esas alınarak tasarlanmıştır. Periyodik olarak dezenfekte edilen araçlar ayrıca kullandığı çevre dostu yakıt sayesinde doğayı korumaya yardımcı olmaktadır. Son teknolojik ürünlerle kaliteli donatılan araç içi ekranlarda TV-film-dizi vb. hizmetleri ile beraber USB destekli şarj üniteleri ve WI-FI hizmeti sağlanarak yolculuğun keyifli bir hale getirilmesi hedeflenmiştir.