İstanbul Havalimanı'nda 'Terapi Köpek Projesi' hayata geçirildi

İGA İstanbul Havalimanı, uçuşa dair stres ya da endişe yaşayan yolculara huzurlu ve keyifli bir seyahat sunmak için Türkiye’de ilk kez “Terapi Köpek Projesi”ni hayata geçirdi.

Pilot proje çerçevesinde özel eğitim almış terapi köpekleri, havalimanında yolcularla etkileşime girerek, onlara pozitif enerjileriyle destek olacak. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen “Terapi Köpek Projesi" hakkında açıklamalarda bulunan İGA İstanbul Havalimanı Müşteri Deneyimi Müdürü Abdulkadir Demirtaş, ’’İstanbul Havalimanı’nda dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca yolcumuzu ve misafirimizi ağırlıyoruz. Yolcularımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunuyoruz. Biliyoruz ki uçuş öncesi yolcularımızın endişeleri ya da stresleri olabiliyor. Bundan dolayı da ilk olarak başlayacağımız pilot projede terapi köpeklerimizle yolcularımızın uçuş öncesi stresini azaltmak ve onların daha keyifli bir yolculuğa çıkmasını amaçlıyoruz. Yolcularımızın bulunduğu her noktada görev alacaklar kara tarafında, hava tarafında ve uçuş kapılarında birçok alanda aslında misafirlerimiz köpeklerimizle karşılaşabilir’’ dedi.

İlk etapta 5 köpeğin görev aldığı projenin koordinasyonu, köpeklerin eğitimi ve bakımı da dahil olmak üzere İGA İstanbul Havalimanı Veteriner Hekimi Volkan Arslan’ın liderliğindeki ekip tarafından yürütülüyor. Terapi köpeklerinin eğitim sürecine dair bilgi veren Veteriner Volkan Arslan, "Terapi köpekler her tür insanla sosyal bir şekilde iletişim kurabilen, herhangi bir agrasyon göstermeyen, tek amacı sizi rahatlatmak ve kendini sevdirmek olan köpekler. Tabii ki bunun için de bir eğitim sürecinden geçtiler. Bu eğitim süreci de sertifikasyon programından oluşuyor. Köpek eğitim merkezi (Dog School) eğitmeni tarafından sertifikasyon programına dahil oldular. Bunun sonucunda bu programı geçen köpeklerimiz ‘Terapi Köpek’ sertifikaları aldılar ve bizimle burada çalışmaktalar’’ dedi.

Ülkesine gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen Çinli yolcu Xi Yuki, terapi köpeklerini çok beğendiğini söyledi. Bu projenin faydalı olduğuna dikkat çeken Yuki, "Köpekleri ve hayvanları çok seviyorum. Onları burada gördüğüm için çok mutluyum. Daha önce böyle bir uygulama görmemiştim" diye konuştu.

Hayvan dostu havalimanı

İGA İstanbul Havalimanı’nda seyahat eden minik dostların ihtiyaçları için giden yolcu katı check-in adaları bölgesinde bir adet, pasaport kontrol sonrasında iki adet, gelen yolcu karşılama katında bir adet olmak üzere toplam 4 adet evcil hayvan odası bulunuyor. Evcil hayvan odalarında kedi-köpek mamaları, kum, kedi tırmalama tahtası gibi minik dostların temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler yer alıyor.