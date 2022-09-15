İstanbul Havalimanı'nda 26 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bir ay boyunca yaptığı çalışmalarda kaçak 8 bin 532 paket elektronik sigara, 110 paket nargile tütünü, 62 adet elektronik sigara cihazı, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el konuldu.

Denetimler çerçevesinde 2 Sudan, 1 Mısır ve 1 Rus uyruklu yolcuda Türkiye’den çıkışı Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olan çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. Anayol kontrol noktasında yapılan uygulamalarda ise belgesi olmayan 4 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği bulundu. Denetimler sonucu piyasa değeri yaklaşık 26 milyon TL olan kaçak malzeme ele geçicilerken, biri Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 kişi hakkında işlem yapıldı.