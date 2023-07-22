İstanbul Havalimanı'nda 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Güney Amerika’dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na ulaşan iki kargodan 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yasa dışı uyuşturucu trafiği ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika’dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu gönderilere yönelik, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM personelince narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak yürütülen kontrollerde, dedektör köpeklerin her iki kargoya da tepki verdiği görüldü. Detaylı kontrol neticesinde, iki kargo gönderisindeki hava kompresörleri ile ahşap kesme makinesi içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 427 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelere ekiplerce el konularak, İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.