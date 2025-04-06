İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik arttı.

İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı’nda hareketlilik arttı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine, tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a dönmeye başladı. Kente dönenler, İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı yetkililerinin vatandaşların sorun yaşamaması için tüm önlemleri aldığı öğrenildi.

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