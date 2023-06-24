İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı’ndan bugün için bin 510 sefer düzenleneceği belirtilirken 251 bin 737 yolcu bu seferlerde seyahat etmiş olacak.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı’na geldi. 9 günlük bayram tatilini il dışında değerlendirecek olan vatandaşlar havalimanında yer yer yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan yoğunlukta yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Dün ise İstanbul Havalimanı’ndan düzenlenen bin 552 seferle 246 bin 994 yolcu seyahat etti. Bayram tatilinin yaz ayına denk gelmesiyle 9 günlük tatil süreci boyunca yolcu sayısında bir rekor bekleniyor. Bugün için planlanan bin 510 uçuş bulunurken, bu uçuşlarla birlikte İstanbul Havalimanı 251 bin 737 yolcuyu ağırlayacak. 25 Haziran Pazar günü ise bin 583 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanırken 254 bin 559 yolcunun da seyahat etmesi bekleniyor.