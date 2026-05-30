İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı’nın son gününde, tatilini İstanbul dışında geçirenler ve tatil için megakente gelen yerli ve yabancı turistler, İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu. Uçuş seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı bilgisine ulaşılırken, 31 Mayıs Pazar günü planlanan bin 748 sefer ile İstanbul Havalimanı’nın 289 bin yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili boyunca, uçuş sayısı ve beklenen yolcu sayısı bakımından, İGA’da yeni bir rekor olması ön görülüyor.

İstanbul’a dönüş yapan vatandaşlar konuştu

Bayram tatilini ailecek memleketi Mersin’de geçirdiklerini belirten Hikmet Göçer, "Biz Mersin’den geldik. Mersin’de büyükannemizin yanına gittik. Güzel geçti. Kızım, babaannesiyle, halalarıyla zaman geçirdi. Memleketimizi özlemişiz, orada biraz zaman geçirdik. Gezmediğimiz yerleri gezdik. Uzun zamandır özlemiştik" şeklinde konuştu.

Bayramı memleketi Van’da geçirdiğini söyleyen Dilan Akın ise, "Bayramda memleketim Van’daydım. Bayram için gitmiştim, şu an buradayım. Birkaç gün burada kaldıktan sonra okuduğum şehre döneceğim" dedi.