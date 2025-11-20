İstanbul Havalimanı'nda gübre yüklü kamyon devrildi

İstanbul Havalimanı yolunda gübre yüklü bir hafriyat kamyonu, bağlantı kavşağına girdiği sırada kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, tonlarca gübre yola döküldü.

Kaza, İstanbul Havalimanı kargo terminali girişi bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BC 2445 plakalı gübre yüklü hafriyat kamyonu kavşağa geldiği esnada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayla birlikte kamyondaki gübre yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine havalimanı itfaiyesi, polis, jandarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Havalimanı güvenlik ekipleri ve trafik polisleri, bölgede kontrollü trafik akışı sağladı. İş makineleriyle yola dökülen gübre temizlenirken, itfaiye ekipleri de devrilen araçta güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.