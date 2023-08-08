İstanbul Havalimanı'nda hırsızlara suçüstü

İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan yolcunun parasını çalan Özbek uyruklu B. Makhmudov adlı hırsız polisler tarafından suçüstü yakalandı. Makhmudov’un mescitte paraları çalması ve sayması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos Cuma günü İstanbul Havalimanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özbek uyruklu B. Makhmudov ve arkadaşı terminal içinde bulunan mescide geldi. Özbek uyruklu iki kişi mescitte bazı yolcuların uyuduğun görerek cüzdanlarını gözüne kestirdi. Özbek yolculardan B. Makhmodov uyuyan yolcuların çantalarını karıştırırken, diğer arkadaşı ise o sırada mescitte oturan diğer yolcunun görmemesi için onu oyalamaya başladı. Bel çantasını aldıktan sonra arkadaşının yanına gelen Özbek uyruklu kişi cüzdanda bulunan parayı alarak arkadaşının yanına geldi. Mescitten ayrılan Makhmodov, paraları saymak için abdest alma alanına geldi. Burada çaldığı paraları sayan Makhmudov, daha sonra İstanbul Havalimanından çıktı.

Polis hırsızı taksi beklerken yakaladı

Parasının çalındığını fark eden yolcu ise bu sırada polise giderek şikayette bulundu. Yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Özbek iki yolcuyu takibe aldı. Havalimanından ayrılmak üzere taksi sırası bekleyen B. Makhmudov ve arkadaşı polisler tarafından durduruldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özbek B. Makhmudov çıkarıldığı mahkemece açıktan hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.