İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılara göz açtırılmıyor

İstanbul Havalimanı'nda Dubai'den gelen Türk vatandaşı Gülçin T. yanında getirdiği piyasa değeri bir milyonun üzerinde olan elektronik sigara ve elektronik kol saatini yurda kaçak yollarla sokmak isterken polisin dikkati sonucu yakalandı. Gülçin T'ye yardım eden havalimanı çalışanı da polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

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  • 06.04.2022 11:07
  • Güncelleme: 06.04.2022 11:45
İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılara göz açtırılmıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul Havalimanı’nda Dubai’den gelen Türk vatandaşı Gülçin T. yanında getirdiği piyasa değeri bir milyonun üzerinde olan elektronik sigara ve elektronik kol saatini yurda kaçak yollarla sokmak isterken polisin dikkati sonucu yakalandı. Gülçin T’ye yardım eden havalimanı çalışanı da polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

İstanbul Havalimanı polisi kaçakçılara göz açtırmıyor. 22 Mart günü saat 07; 40 Dubai’den İstanbul’a gelen Gülçin T. yanında getirdiği çok sayıda elektronik eşyayı Türkiye’ye kaçak yollarla sokmak için havalimanı çalışanı Kerem Can G. ile anlaştı. İstanbul Havalimanı’na indikten sonra bagajlarını alan Gülçin T. yanına havalimanı çalışanı Kerem Can G. alarak gümrük noktasından geçti. Gümrükten sorunsuz şekilde geçen Gülçin T. ve Kerem Can G.’in hareketlerinden şüphelenen havalimanı polisi, Gülçin’i durdurdu. Yanındaki valizleri x-ray cihazından geçiren polis memurları çantada çok sayıda elektronik malzeme olduğunu tespit etti.

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Çantadan milyonlarca lira değerinde elektronik eşya çıktı

Valizlerini x-raya soktuktan sonra yolcu ve havalimanı çalışanı İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Burada açılan Gülçin TELCİ’nin valizlerinden, milyonlarca lira değerinde elektronik eşya çıktı. Gülçin T’nin valizlerinde yapılan aramada 600 adet Elektronik Kol Saati, 232 adet Elektronik Sigara, 1 adet Iphone 13 Pro Max cep telefonu, 1 adet Panasonic marka Profesyonel Kamera, 1 adet GoPro marka Profesyonel Kamera, 1 adet PlayStation5, 2 adet PlayStation5 oyun CD’si, 1 adet Airpods marka kablosuz kulaklık, 1 adet Apple Watch kol saati çıktı.

İstanbul Havalimanı Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, savcılığa sevk edilirken, elektronik eşyalara el konuldu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA

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