İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonları

İstanbul Havalimanı’nda farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen 19 kilogram altın, çeşitli markalarda 87 cep telefonu ve çeşitli teknolojik ürünler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Ömer Acur isimli yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. 21 Mayıs’ta gerçekleşen olayda şahsın bagajları x-ray cihazından geçirildi. Daha sonra Acur’un çantasında yapılan aramada çeşitli markalarda 75 cep telefonu ile 1 külçe altın, 2 adet playstation bulundu.

4 Mayıs’ta yapılan başka bir çalışmada ise yabancı uyruklu F. A, 10 adet külçe şeklinde 10 kilogram altın ile 11 Mayıs’ta ise yabancı uyruklu H.A. ise 8 adet külçe şeklinde toplam 8 kilogram altınla yakalandı.

6 Haziran’da yapılan bir çalışma da ise yabancı uyruklu W. H.H.M.Y. isimli kişinin üzerinden 12 cep telefonu çıktı. 4 şüpheli hakkında adli soruşturma soruşturma başlatıldı.