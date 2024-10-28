İstanbul Havalimanı'nda kadın polis memuru kendini vurdu

İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polis memuru, silahla kendisini vurdu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti.

İstanbul Havalimanı'nda kadın polis memuru kendini vurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Havalimanı’nda görevli kadın polis memuru, silahla kendisini vurdu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanında görev yapan kadın polis memuru Ilgın C., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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