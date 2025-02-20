İstanbul Havalimanı'nda karla mücadele çalışması

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda uçuşların olumsuz etkilenmemesi için ekipler apronda çalışma yapıyor. Havalimanı’nda 404 personel 179 araç karla mücadele ediyor.

İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Havalimanı yetkilileri karla mücadele için, 404 personel ve 179 araç çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çarşamba gününden bu yana etkisini artıran olumsuz hava şartları İstanbul’da tüm ulaşım ağlarını etkilerken, İGA İstanbul Havalimanı’nda da pistler açık tutuluyor, kar temizleme çalışmaları sürüyor ve operasyonlar kesintisiz devam ediyor.

Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığı İGA İstanbul Havalimanı’nda, kar operasyonu hava tarafında toplamda 404 kişilik personel ve 179 araçtan oluşan bir filoyla titizlikle yürütülüyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler, uçuşların aksamasız ve güvenli bir şekilde devam etmesi için tam kapasite çalışıyor. Terminal operasyonda görevli 44 kişilik bir ekip ise kara tarafında çalışmalarını sürdürüyor.