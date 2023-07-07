İstanbul Havalimanı'nda kaza: 3 yaralı

İstanbul Havalimanı’nda terminale dönmek isteyen lüks cip ile taksi kazaya karıştı. Kaza sonucunda takside bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. taksi ve lüks cip kullanılamaz hale geldi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İstanbul Havalimanı çıkışında gerçekleşti. İddiaya göre, sol şeritten seyir halinde olan ve şehir merkezine yolcu taşıyan ticari taksi ile terminale geri dönmeye çalışan 34 AY 4808 plakalı lüks cip çarpıştı. Kaza sonucunda araçlar savrulurken takside bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Taksi şoförü kazayı anlattı

içerisinde bulunan 3 yolcuyla şehir merkezine doğru giden taksi şoförü Mert Akkuş kazayla ilgili, “Ben ne olduğunu tam anlamadım şeridimde ilerliyordum bir anda önüme kırdı ben ona çarptım. Sonra sürüklenerek buraya kadar geldik. Ben düz gidecektim kavşağa girmek için hamle yapıp önüme atladılar. Benim aracımda 3 yolcu vardı onlar yaralandı ve hastaneye kaldırıldılar. Bize kazaya sebebiyet veren şoför panik içindeydi. Kadındı sürücü galiba kolunda bir yara vardı” ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan araçlar çekiciler ile otoparklara çekildi.