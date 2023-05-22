İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemine devam ediliyor

Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar İstanbul Havalimanı’nda oy vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı gereği 20 Mayıs Cumartesi günü sabah 08.00’de başlamıştı. Havalimanları ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar saat 17.00’ye kadar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı’nda dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 12 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmeni olan vatandaşlar 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar bu sandıklarda oylarını kullanabilecek. 20 Mayıs’tan bu yana İstanbul Havalimanı’nda oy kullanan seçmenlerin sayısı 3 bini aştı. YSK’nın kararı çerçevesinde yurt dışı temsilciliklerinde ise oy verme işlemi 24 Mayıs’a kadar devam edecek.