İstanbul Havalimanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu: Yüzlerce taraftar final için İstanbul'da

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için taraftarlar, İstanbul’a akın etmeye devam ediyor. Finalde karşılaşacak olan Manchester City ve Inter taraftarları mücadelenin başlamasına saatler kala geldikleri İstanbul Havalimanı’nda marşlar söyleyerek takımlarına destek oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bugün saat 22.00’da oynanacak. Nefes kesecek mücadelenin başlamasına saatler kala her iki takım taraftarların İstanbul’a gelmesi sürüyor. İngiltere ve İtalya’dan düzenlenen charter seferlerle finalin oynanacağı İstanbul’a gelen yüzlerce taraftar, İstanbul Havalimanı’nda renkli görüntüler oluşturdu.

City ve İnter taraftarı yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanına gelirken, marşlar ve tezahüratlar söyleyerek takımlarına destek oldu. Pasaport kontrolünden geçen taraftarlar daha sonra otobüslerle havalimanından ayrıldı.