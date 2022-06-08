İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 36 kilogram kokain yakalandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 08.06.2022 10:18
  • Güncelleme: 08.06.2022 10:47
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Ekipler Bakü ‘den İstanbul’a gelecek olan uçakla seyahat eden yabancı uyruklu bir şahıs şüpheli olarak değerlendirilip takibe aldı. Uçak Hava Takip Sisteminden izlenerek uçağın yanaşacağı körükte önlem alındı. Ekiplerce şüpheli hareketler sergileyen ve Meksika-İstanbul uçuşuna ait başka bir yolcunun valizini alan yolcu ve beraberinde bulunan çantalar arandı. Yolcunun uçak altına verilen bagajlarının kontrolü sırasında narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi sonucu x-ray taramasından geçirilen çantalarda, şüpheli yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince şahsın valizinde yapılan aramada yaklaşık 30 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise, hayli ilginç bir yakalamaya imza atan ekipler Panama’dan Türkiye’ye, buradan da Nijerya’ya transit olarak gidecek olan bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi. Yabancı uyruklu şüpheli şahsa ait kol çantası ve makyaj çantasını didik didik arayan ekiplerin şüpheleri boşa çıkmadı. Yolcuya ait çantada yapılan aramada çocuk kitaplarının ve kozmetik ürünlerin içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 6 kilogram kokain yakalandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, olaylarla ilgili adli soruşturmalar devam ediliyor.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Silivri'de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Silivri’de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

DAHA FAZLA
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı