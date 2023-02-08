İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin 3’üncü gününde yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerinin afet bölgesine gidişi devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, dünyadan ve Türkiye’den bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gitmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Afet bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için dünyadan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ekipler, havalimanında yoğunluğa neden oldu.

Güney Afrika ve Rusya’dan ekipler İstanbul Havalimanı’nda

Güney Afrika’dan deprem bölgesine kurtarma çalışmalarına katılmak için gelen 34 kişi, İstanbul Havalimanı’nda AFAD ekipleri tarafından karşılanarak, afet bölgesine yönlendirildi. Rusya’dan gelen kurtarma köpekli ekip ise İstanbul Havalimanı’nda yetkililer tarafından gidiş işlemleri yapılarak, afet bölgesine gönderildi.

Türkiye’den yoğun ilgi

Deprem bölgelerinde kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ekipler, İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu. Kurtarma ekiplerinin yanlarında getirdiği tel makası ve yardım malzemeleri havalimanından uçaklara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.