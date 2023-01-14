İstanbul Havalimanında kaçak cep telefonu ve oyun konsolu operasyonu

İstanbul Havalimanında yapılan operasyonda Azerbaycan’dan yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 77 adet cep telefonu, 18 adet oyun konsolu ile 6 adet sanal gerçeklik gözlüğü ele geçirildi. Piyasa değeri 4 milyon 360 bin lira değerlinde olan kaçak cep telefonu ve oyun konsolu operasyonu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Gümrük İdaresi’nden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne aktarılan bilgiler neticesinde harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak bir uçağı takibe aldı. Ekipler, şüpheli şahısların uçakta bulundukları esnada üzerlerindeki çok sayıdaki cep telefonunu kontrollerden kaçırmak amacıyla başka yolculara dağıttığını tespit etti. Gerekli bütün tedbirleri alan ekipler, yolcuların uçaktan inmeye başlamasıyla şüpheli olan bütün şahısları takibe aldı. Şüphelilerin alanda bulunan başka yolculara üzerlerindeki telefonları birer ikişer dağıttıkları görüldü.

Olayın bütün faillerini gümrük kontrol noktasında denetime alan ekiplerce, şüpheli şahısların eşyalarına yönelik detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalar neticesinde popüler markaların en son çıkan modellerine ait olduğu tespit edilen 77 adet cep telefonu, 18 adet oyun konsolu ve 6 adet sanal gerçeklik gözlüğü ele geçirildi. Ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde ele geçirilen kaçak eşyanın piyasa değerinin 4 milyon 360 bin lira olduğu belirlendi.

Şahısların takip edildiği o anlar kamerada

Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından takibe alınan 2 kişinin İstanbul Havalimanındaki o görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde ellerinde bavullarla gelen 2 kişinin bir süre havalimanı içerisinde dolaştığı sonrasında ise x-ray cihazından geçmeye çalıştığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.