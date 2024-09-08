İstanbul Havalimanının ikiz güvenlik görevlileri

İstanbul Havalimanında görev yapan ikiz güvenlik görevlileri, yolcuların ve çalışanların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. İstanbul Havalimanında görev yapan tek yumurta ikizi Enver ve Ekrem Eser, Tahsin ve Yasin Ertuğrul kardeşleri yolcuların yanı sıra çalışanlar ve ailelerinin de karıştırdığı söylendi. İkiz kardeşleri gören yolcular fotoğraf çektiriyor.

Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük kapılarından biri olan İGA İstanbul Havalimanı’nda çalışan tek yumurta ikizi kardeşler yolcuların ve çalışanların ilgi odağı oluyor. Güvenlik görevlisi olarak görev yapan tek yumurta ikizleri Enver - Ekrem Eser ve Tahsin - Yasin Ertuğrul kardeşler, hem yolcuların hem de personelin dikkatini çekiyor.

Ülkesine uçmak için geldiği İstanbul Havalimanı’nda ikiz güvenlik görevlilerini gören Hintli yolcu Doktor Asif Siddique, bu zamana kadar 52 havalimanından yolculuk yaptığını, ilk defa ikiz kardeşlerin aynı yerde görev yaptığına burada şahit olduğunu söyledi. Daha sonra ikiz güvenlik görevlileri ile fotoğraf çektirip sohbet eden Hintli Doktor Asif Siddique, şaşkınlığını gizleyemedi.

“Bunlardan iki tane varmış”

16 yıldır havalimanlarında çalışan Yasin ve Tahsin Ertuğrul, “16 senedir havalimanlarında çalışıyoruz. Burada ilginç olaylarla her zaman karşılaşıyoruz. Bizi gören şaşırıyor. ’Bundan iki tane varmış’ diye. Çok şaşıran oluyor. Resim çektirmek isteyen oluyor. İş başvurusunu beraber yaptık kardeşimle birlikte. 16 yıldır kardeşimle birlikte aynı cihazda çalıştık. Kardeşimle beraber cihazlarda durduğumuz zaman genellikle bizim personellerden çok ilgi oluyor. Gelen personel bizi gördüğü zaman çok şaşırıyor. ’İkiz misiniz? Diye soruyorlar. Yolcularla resim çektiriyoruz. Yolcularımız bizi görünce ikiz olduğumuz için bizimle resim çektiriyorlar” dedi

"Müdürlerimiz ’Ekrem’i çağırın’ deyince Enver’i çağırıyorlar"

Müdürlerinin ve şeflerinin kendilerini karıştırdığını söyleyen Ekrem Eser, ”Güvenlik görevlisi olarak yaklaşık on on beş senedir meslekteyiz. Daha önce Atatürk Havalimanı’nda idik. İstanbul Havalimanı açılınca buraya geldik kendi isteğimizle. Diğer arkadaşlar Yasin ile Tahsinler hep aynı cihazda çalışıyorlar. Biz Enver ile onlardan biraz farklı çalışabiliyoruz. Personel kapıda veya normal cihazda karışıklık olduğunda müdürüm Ekrem’i çağırın dediğinde Enver’i çağırıyorlar, Enver’i çağırın dediğinde Ekrem’i çağırıyorlar. Şirkette imza için çağırdıklarında bak karışıklık olmasın onun yerinde atmayasın diye uyarıyorlar” dedi

"İkiz olduğumuzu kanıtlamak için telefonumdan birlikte çektirdiğim fotoğrafı gösteriyorum”

Yolcuların ikiz olduğuna inanmadığını söyleyen Enver Eser, ”Ben daha önce iç hatlarda bir noktadaydım. Ekrem yolculara yardımcı olmuş E6 kapısını tarif etmiş. Aradan bir 5 dakika sonra benim olduğum kapıya gelince beni gördüler. Çok şaşırdılar. Bizden önce buraya nasıl geldin diye sordular. Ben de o benim ikiz kardeşim dedim. Bir daha sorduğunda telefonumu çıkartıp resimlerimizi gösterdim. Biz bu tür olaylarla çok karşılaşıyoruz. Yolcular fotoğraf çektirmek istiyor. Personel çok şaşırıyordu ama yavaş yavaş bizi tanımaya başladılar” diye konuştu.

“Ben bugün rahatsızım herhalde insanları çift görme başladım”

İkiz olduklarını bilmeyen kule şefinin kendini hasta zannettiğini söyleyen Ekrem Esen, “Genel havacılıkta çalışırken kule şefleri vardı. Asma kattan beni izlerken ben çıkıştan çıktıktan sonra Enver’de girişten girince şefimiz dedi ki ’ben bugün rahatsızım herhalde insanları çift görmeye başladım" dedi.

“Küçük kızım ve annem bizi karıştırıyor”

Ailelerinin bile kendilerini karıştırdığını söyleyen Enver Esen, “Evde eşlerimiz ilk zamanlar karıştırıyordu. Şu an bir durum yok tanıyorlar. Mesela benim büyük kız 3 yaşında. Ekrem’i görünce önce bir koşuyor baba diye, sonra hissediyor babası olmadığını. Ben geldiğimde anlıyor. Bu arada benim ikizim olacak. Annem arkamız dönük olduğu zaman çıkartamıyor bizi. Seslendiği zaman dönüp bakınca tanıyor. Annem önden tanıyabiliyor ama arkadan tanıyamıyor. Arkadan da Enver Ekrem diye çağırıyor. Hangisi dönüp bakarsa diye hangisi denk gelirse diye” şeklinde konuştu.