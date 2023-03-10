İstanbul için fırtına ve yağış uyarısı

İstanbul ve Marmara Bölgesi, hafta sonu fırtına ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar da 10 derece civarına gerileyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un meteorolojik verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. 11 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinden (08:00) itibaren rüzgarın Lodos yönünden (Güney-batı) kuvvetlenerek fırtına (40-70km/s), kısa süreli kuvvetli fırtına (50-85km/s) şeklinde eseceği, beraberinde batı bölgelerinden (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy) başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış (15-25kg/m2) geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Halihazırda 17C’ler civarında seyreden sıcaklıklar da 12 Mart Pazar günü itibariyle hızla azalarak 10C’ler civarına gerileyecek.

Cumartesi akşam saatlerine (22:00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağmur nedeni ile yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor.