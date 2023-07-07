İstanbul için sağanak yağış uyarısı
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kentte kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların pazar sabahına kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.