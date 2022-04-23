İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş, 23 Nisan'da koltuğunu devretti

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar’a devretti.

Bahçelievler Koza İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve müdürü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı ziyaret etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öğrencileri makam odasında karşıladı. Ziyarette 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar, temsilen Emniyet Müdürü Aktaş’ın makam koltuğuna oturdu. Aktaş, koltuğunu teslim ettiği öğrenciyi de basın mensupları karşısında yalnız bırakmadı.

Makam koltuğuna oturan 3. sınıf öğrencisi Yusuf Akar, “Ben Yusuf Akar. Bizler polis teşkilatı olarak bu kutsal görevi yerine getirmekteyiz. İstanbul İl Emniyeti Müdürü olarak çocuklarımızın mutluluğu, güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz. İstanbul’da parklarda ve sokaklarda özgürce oyun oynamaları ve güvenle okula gidebilmelerini, ailelerinin içinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamını sağlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden biliyoruz. Çocuklar ve gençler ülkemizin geleceğidir” dedi.

Öğrencilere hediyelerini veren İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.