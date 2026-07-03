İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan Silivri'ye Ziyaret
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Silivri Polis Merkezi'ne geçen İl Emniyet Müdürü Yıldız, birimlerde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Denetimler kapsamında personelle de bir araya gelen Yıldız, emniyet hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.