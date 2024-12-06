İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta yaralanan polis memurunu ziyaret etti

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Selami Yıldız, Esenyurt’a yapılan denetim uygulamalarına katıldı. Yıldız, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım’ı da hastanede ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan ve bugün göreve başlayan Selami Yıldız, Esenyurt’ta suç unsurları ile mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik genel güvenlik ve asayişin sağlanması için yapılan denetime katıldı. Düzenlenen uygulamalarda emniyet personellerinden bilgi alan Yıldız, daha sonra geçtiğimiz günlerde Esenyurt Yenikent Mahallesi 670 Sokak’ta yaşanan olayda yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti.

Hastanede polis memuruna şifa dileklerinde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gazi oldun. Allah şifa versin. Bizim teşkilatımız her zaman yanınızda. Bu kutsal görevi ifa ederken kendi canını hiçe sayarak mücadele ettin. Allah muhafaza etti” dedi.