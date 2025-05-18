İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Rami Kütüphanesi'nde '2. Kitap Fuarı ve İmza Günü'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğin Yazarları Projesi kapsamında düzenlenen "2. Kitap Fuarı ve İmza Günü" Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, okumanın ve yazmanın sadece entelektüel değil, ahlaki ve manevi gelişim açısından da hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğin Yazarları Projesi kapsamında "2. Kitap Fuarı ve İmza Günü" Rami Kütüphanesi’nde düzenlendi. Programın açılışına, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ve Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 16-18 Mayıs tarihleri arasında üç gün süren fuarda 39 ilçeden yaklaşık 5 bin öğrencinin kaleme aldığı 625 ayrı eser, 111 bin adet kitap olarak basılarak fuar stantlarında yerini aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten "Bu fuarda öğrencilerimizin kelimelere yükledikleri anlamı, düşünce zenginliklerini ve ifade gücünü hayranlıkla izliyoruz"

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, "Okumak daha iyi bir kul olmanın kapısını aralar. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in selamlarını iletiyorum. Genç yazarlarla bir araya gelmekten de memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz hafta Ankara’da edebiyat dünyasının yazarlarıyla bir araya geldik, şimdi de burada geleceğin yazarlarıyla buluşuyoruz. Bu fuarda öğrencilerimizin kelimelere yükledikleri anlamı, düşünce zenginliklerini ve ifade gücünü hayranlıkla izliyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının devamında, okumanın ve yazmanın sadece entelektüel değil, ahlaki ve manevi gelişim açısından da hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken Ökten, okuma kültürünün bireyde karakter inşasına katkısını bir anekdotla örneklendirdi. Ökten, "Eşini kaybeden bir babanın çocuklarına bıraktığı vasiyet mektubundan çıkan 20 kitaplık okuma listesi üzerinden, okumanın insanı inşa eden bir yolculuk" dedi.

"Kalem, değerle birleştiğinde kişiliği; eylemle buluştuğunda geleceği inşa eder"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, "Bu çağ, sesi çok ama sözü az olan bir çağ. Oysa kalem, sustuğumuz yerde konuşur. Kalem, karanlıkta yön buldurur. Kalem, insanı insan eder. Bir çocuğun eline kalem vermek; ona sadece yazmayı öğretmek değil, kendini tanıma yolculuğuna eşlik etmektir. Geleceğin Yazarları Projesi’nde, öğrencilerimizin sadece metin üretmesini değil; düşünmesini, hayal kurmasını, değerle yazmasını ve sorumlulukla davranmasını hedefliyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu şekilde yürütülen bu projenin, bilgiyi erdemle derinleştiren, değere yaslanan ve eylemle bütünleşen bir eğitim iklimine katkı sunduğunu belirterek, "Kalem, değerle birleştiğinde kişiliği; eylemle buluştuğunda geleceği inşa eder. Yazmak, fikri inşa eder. Yazmak, yüreği arındırır. Yazmak, geleceği kurar. İşte bu fuar, çocuklarımızın kendi kendini inşa ettiği bir sahneye dönüşüyor" şeklinde konuştu. Ayrıca Yentür, çocukların yazarlık yolculuklarında yalnız bırakılmadıklarını, öğretmenlerin rehberliği, ailelerin desteği ve eğitim yöneticilerinin vizyoner yaklaşımıyla projenin hayata geçtiğini vurgulayarak katkı sunan herkese teşekkür etti.

39 ilçeden 41 stant, edebiyatla buluştu

Rami Kütüphanesi’nde kurulan fuar alanında, İstanbul’un 39 ilçesinden gelen okullar ile İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nü temsilen toplam 41 stant yer aldı. Öğrenciler, kaleme aldıkları eserlerin kitaplaştırılmış hâllerini okuyucularla buluştururken, imza günleri, edebiyat atölyeleri ve öğrenci-yazar buluşmaları da gerçekleştirildi.

Projenin Hedefi: Türkçeyi Sevdiren, Değerlerle Yazdıran Nesiller

Geleceğin Yazarları Projesi, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirmenin yanı sıra Türkçeye olan sevgi ve bağlılıklarını artırmayı, söz varlıklarını zenginleştirmeyi ve millî, manevi, kültürel ve evrensel değerlerle beslenmiş içerikler üretmelerini hedefliyor.

Projeyle birlikte öğrencilerin metin, kurgu ve gerçeklik arasında bağ kurmaları, dil bilinci ve ifade becerileri kazanmaları amaçlanıyor.