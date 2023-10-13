İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Yentür, 14. Uluslararası Dergi Günleri fuarına katıldı

İstanbul’da düzenlenen 14. Uluslararası Dergi Günleri’ne katılan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, eğitimin önemine ve genç yazarlara verilecek desteklere dair önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da düzenlenen 14. Uluslararası Dergi Günleri’ne katılan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, eğitimin önemine ve genç yazarlara verilecek desteklere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fuarın açılış paneline katılan Yentür, hem bu anlamlı organizasyon için emek verenlere teşekkür etti hem de geleceğin yazarlarına sunulacak imkanlardan bahsetti. Panelde konuşan Yentür, “Bu tarihi mekânda böyle anlamlı bir organizasyonu düzenleyen Dergiler Birliği Başkanlığı ve Sirkeci Gar yetkililerini emeklerinden dolayı kutluyorum. Bu anlamlı günde bizler de öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle üç gün boyunca verilen bu emeği katılımlarımızla daha anlamlı hale getirmek için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Eğitimi, kişinin öğrendiklerini hayata davranışsal ve eylemsel boyutta yansıtması olarak adlandıran Yentür, anne karnından başlayarak mezara kadar süren öğrenim sürecinin zihin ve gönül dünyasında anlamlı hale gelmesinin sosyal hayatımızda bir karşılığının olup olmadığıyla da ilgili olduğunun altını çizdi.

Yazma sürecini eğitimdeki önemine değinen Yentür, “Yazmayı, eğitim ve öğretim sürecinin en önemli çıktısı olarak görüyoruz. Bu sebeple bu sene inşallah İstanbul’umuzda ilkokullarda ve ortaokullarda yazarlık atölyeleri kuracağız. Çünkü büyük sonuçlar elde etmenin ilk aşaması, ilk adımlardır. Bizler ilk adımı atarak büyük yollara açılacak yarınların temelini atacağız inşallah. Bir çiçekle bahar gelmez ama çiçeklerin baharın müjdecisi olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple ilkokul ve ortaokullarda başlayacak bu atölyelerin çocukların ilgi ve istidadını ortaya çıkarma hususunda önemli bir yer edeceğine inanıyoruz.” dedi.

“500 okulumuzda geleceğin genç yazarlarına ulaşarak daha ilkokul ve ortaokul çağında yazar olabilme imkanı sunacağız”

Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğine değinen Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, “Öğrencilerimize önce imkan sunacağız. Çünkü biliyoruz ki arz olmadan talep olmaz. Biz arz imkanı oluşturarak, doğacak taleplere de imkân olanağı sağlamış olacağız. İnşallah okullarımızda bu sene başlatacağımız okuma yazma atölyeleriyle beraber çocuklarımızın minik kalemlerini kitaplarla buluşturacağız. Kasım ayında verilecek eğitimlerle başlayacak olan süreç, beş yüz okulu kapsayacak şekilde ilerleyecek. Beş yüz okulumuzda geleceğin genç yazarlarına ulaşarak daha ilkokul ve ortaokul çağında yazar olabilme imkânı sunacağız. Basılmaya değer görülen eserleri toplayıp, inşallah kitap olarak basacağız. Ve o çocuklarımıza imza günü düzenleyerek bir nevi başarılarını taltif edeceğiz” görüşünü paylaştı.

İyi niyete ve iyiliğin yayılmasına vesile olacak ilk adımların altını çizen Yentür, “Kim zerre kadar bir iyiliğe vesile olursa o iyiliğin tamamını işlemiş gibi olur. İlk adımı, ilk tohumu atmak bu neden çok önemli bir husus. İnsan olarak hepimiz anın kıymetini bilip, yaşadığımız gün için bir şeyler yapma mecburiyetindeyiz. Bu amaçla İstanbul’da yaşıyor olmanın bilinciyle bu kadim ve tarihi kentte çocukları edebiyatla buluşturarak geleceğin yazarlarının yetişeceği ortama ilk tohumu ekmiş olacağız” ifadesini kullandı.

Fuarın hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yentür, katılımcılara teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.