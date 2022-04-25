İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 'Öğrenciyi bütün yönleriyle geliştirmeyi hedefliyoruz'

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı işbirliği ile 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında dört gün sürecek olan 'Bugünden Geleceğe İlkokulda Eğitim Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Programda konuşan Yazıcı, Öğrencilerimizi akademik yönden çok yönlü olarak yetiştirip bir üst döneme ve hayata hazırlarken aslında öğrenciyi bütün yönleriyle geliştirmeyi hedefliyoruz. dedi.

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  • 25.04.2022 12:53
  • Güncelleme: 25.04.2022 15:35
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 'Öğrenciyi bütün yönleriyle geliştirmeyi hedefliyoruz'
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı işbirliği ile 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında dört gün sürecek olan “Bugünden Geleceğe İlkokulda Eğitim Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Programda konuşan Yazıcı, "Öğrencilerimizi akademik yönden çok yönlü olarak yetiştirip bir üst döneme ve hayata hazırlarken aslında öğrenciyi bütün yönleriyle geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu’nda “Bugünden Geleceğe İlkokulda Eğitim - Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı” açılış programı gerçekleşti. Müzik ziyafetiyle başlayan çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı. Çalıştayda, okul öncesinden ilkokula geçiş, ilkokulda ölçme ve değerlendirme, ilkokula öğretmen yetiştirme / Fakülte Okul İş Birliği (Staj ve Projeler), ilkokulda eğitim yönetimi ve denetimi, ilkokulda öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, ilkokuldan ortaokula geçiş, ilkokulda rehberlik hizmetleri ve ilkokul öğretim programları olmak üzere 8 başlık ele alındı. Türkçe, hayat bilgisi, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ile ilgili sorunlar tartışılarak geleceğe yönelik çözümler arandı.

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"Ülkemizin geleceği bu çocuklarımızın çok yönlü yetiştirilmesiyle daha büyük bir kazanıma ulaşacak"

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ”Çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın şu anda İstanbul’umuza okul öncesindeki eğitime büyük boyutta desteklemek üzere hedef olarak bin anaokulu yapımını göstermesi de yine bunun örneğidir. Türkiye genelinde belirlenen 10 bin tane ilköğretim okulunun bu eşitliği giderecek şekilde çok yönlü politikalar üretilmesi de yine bunun bir parçasıdır. Bu okulların gerek fizik ortamlarının geliştirilmesi, öğrenme ortamlarının çeşitlendirilip, çok yönlü analiz edilmesi, beraberinde öğretmen eğitiminden öğrenci desteklenmesine akademik, sosyal, kültürel çalışmalara kadar bir bütünlük arz etmektedir. Okulu çok yönlü bir bütün olarak ele alıp stratejik olarak geliştirmeye dönüktür. Bu bağlamda Marmara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapacağımız bu çalışmanın da belki bu çok yönlü gelişim aşamalarında yeni bir yol haritası oluşturacağına yürekten inanıyorum. Burada ortaya konan sekiz boyut aslında ilköğretimi çok yönlü olarak kapsıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de öğrencilerimizi akademik yönden çok yönlü olarak yetiştirip bir üst döneme ve hayata hazırlarken aslında öğrenciyi bütün yönleriyle geliştirmeyi hedefliyoruz. Yani her alanda gelişmiş ancak çocuklarımız da çok açık olan ülkemizin geleceği bence bu çocuklarımızın çok yönlü yetiştirilmesiyle daha büyük bir kazanıma ulaşacak. Bu yönüyle buradan çıkan sonuçların ben hepimiz için çok faydalı, çok yol gösterici gerçekten sisteme çok önemli katkı sağlayacak düzeyde olacağına yürekten inanıyorum. Bu bağlamda bu çalışmaya öncelik eden Marmara Üniversitemiz Eğitim Fakültemize, sınıf öğretmenliği Ana Bilim Dalı’na, Öğretmen Akademilerimizde katkı sağlayan öğretmenlere, çok değerli yönetici ve koordinatörlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan, programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’ya plaket takdim edildi.

İHA

SHA Editör
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