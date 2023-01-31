İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, '3, 4, 5 yaşlarındaki anaokulu öğrencileri 6 Şubat itibariyle okullarda 1 öğün ücretsiz yemek yiyebilecek'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk dönemi ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Yazıcı, “Anaokulları gerek okul bünyesinde bu tür veya okullar düzeyindeki okullarda bütün öğrencilerimiz 6 Şubat’tan itibaren 1 öğün okullarında yemeklerini yiyecekler” dedi.

2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Yılı ara tatilinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, basın mensupları değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini değerlendiren Yazıcı, İstanbul’a yapılan öğretmen atamaları, yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“İstanbul’umuzda şu an itibariyle bu yürütülen çalışma ile bin 10 anaokulu olmuş oldu”

Artan anaokulu sayısı ile ilgili bilgi veren Yazıcı, “İstanbul’da öğretmen atama uygulamalarıydı. 20 bin öğretmenin 10 bin tanesinin İstanbul’a atanması ile birlikte çok önemli iki konuda iyi bir iyileştirme, güçlü bir değerlendirme oldu. Bahsettiğim 10 bin okul projesi ile yaz boyunca temel eğitim okullarımızla okul öncesinden ortaokullarımıza kadar iyileştirme çalışmaları yapıldı. Türkiye genelinde 3 bin tana anaokulu oluşturma çabası İstanbul’da bin okul olarak belirlendi. İstanbul’umuzda bin tane anaokulu çok büyük bir hedefti. Okul öncesinden bu eşitliği sağlama çabası bu anlamda İstanbul’da odaklandı. İstanbul’umuzda şu an itibariyle bu yürütülen çalışma ile bin 10 anaokulu olmuş oldu bağımsız anaokulu. Bu hususta yüzde 90’ın üzerinde bir okullaşma gerçekleşmiş oldu. Okullaşmayla beraber okul öncesi öğretmen ihtiyacı da Türkiye genelinde yapılan atamalardan okul öncesi öğretmen atamalarından 2 bin 400 tanesi İstanbul’a atanmış oldu. 1 Eylül itibariyle İstanbul’a 2 bin 400 tane okul öncesi öğretmeni atanmış oldu” dedi.

“6 Şubat’tan itibaren 1 öğün okullarında yemeklerini yiyecekler”

3, 4, 5 yaşlarındaki anaokulu öğrencilerinin 6 Şubat itibariyle okullarda ücretsiz bir öğün yemek yiyeceklerini söyleyen Yazıcı, “Burada gerek bağımsız anaokulları gerek okul bünyesinde bu tür veya okullar düzeyindeki okullarda bütün öğrencilerimiz 6 Şubat’tan itibaren 1 öğün okullarında yemeklerini yiyecekler. Normal eğitim yapan okullarımızda öğlen yemeği olarak ikili eğitim yapan okullarımızda günün ortasında da sunulmuş olacak. İstanbul’da 95 tane taşımalı merkezimiz var. 7 ilçemizde bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu okullardaki mevcut olan öğrencilerimizde yüzde yüze yakın bir artırım ile ikinci döneme başlıyoruz. Taşımalı sistemde yemek yiyen 4500 öğrenci sayımızı 9 bine yaklaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“İlk defa kış okulu uygulaması yapıldı”

Bu ara tatilde ilk defa kış okulu uygulamasının yapıldığını söyleyen Yazıcı, “Yürütülen çalışmalarla birlikte bu dönemde ilk defa kış okulu uygulaması yapıldı. Yaz okulu geçen yıl Türkçe, matematik, ilim ve sanatla devam etmişti. Kış döneminde okullarımızda bu hususta eğitimlerimiz devam ediyor. 9 atölyede ilim - sanat merkezlerinde robotik kodlamadan yazılımdan görsel sanatlara kadar birçok alanda eğitimlerimizin hepsi çocuklarımızla buluştu” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin her yerinde yeni hastane sınıfları açılacak”

İstanbul’da sayısı 15 olan hastane sınıfı sayısının Türkiye genelinde artacağını söyleyen Yazıcı, “İstanbul’da 15 tana hastanemizde şu anda hastane sınıfımız var. Türkiye genelinde 51 tane hastane sınıfı var. 22 ildeydi bu hastane sınıfları. Bakanımız bizzat yerinde bu uygulamaları da tekrar gördüler ve basına yansıdı. Nerede ihtiyaç varsa Türkiye’nin her yerinde yeni hastane sınıfları açılacak” cümlelerini kullandı.