İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, 'Cumartesi buluşmaları'nda öğretmen ve velilerle buluşuyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, “Cumartesi Buluşmaları” programı kapsamında öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. Yentür yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın, öğretmenlerimizin, paydaşlarımızın düşüncelerini devlet mekanizması için karşılık bulmasına vesile oluyoruz” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, öğretmen ve velilerle buluşacağı Cumartesi buluşmalarının ilkini gerçekleştirdi. Randevusuz olarak öğretmen ve velilerle buluşan Yentür, proje, fikir, öneri ve eleştirileri dinleyerek değerlendirmeye aldı. Yentür, her hafta devam edecek olan Cumartesi buluşmalarında saat 08.30’dan akşam 18.00’e kadar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde misafirlerini ağırlayacak

“Bu şehirde 3 milyon öğrencimiz bize emanet”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, “29 Ağustos 2023 itibariyle Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in tensipleriyle görevi tevdi etmesiyle beraber İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak başladım. İstanbul, Türkiye’nin değil dünyanın en önemli şehirlerinden. Bu şehirde 3 milyon öğrencimiz bize emanet. 3 milyon öğrencimizi 175 bin öğretmenimizle geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

“Hedeflerimize varmak için çalışmalarımıza ortak kılıyoruz”

Eğitim-öğretim sürecinin çok dinamik parametreleri olduğunu ifade eden Yentür, “Bu süreci etkileşimli hale getirmek için öğretmenlerimizi, velilerimizi, eğitime dair bütün paydaşları bu hedeflerimize varmak için çalışmalarımıza ortak kılmak amacıyla daha erişilebilir, daha ulaşılabilir, İstanbul’daki her bir ferdin eğitime, okula, öğretmene, öğrenciye dair görüşlerini, fikirlerini, önerilerini dinlemek istiyoruz. Onlarla beraber kafa yormak ve pratik halde uygulamaya dönük işler yapmak üzere bir tatil gününde paydaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Akşam 18.00’e kadar kapımız açık şekilde dinliyoruz”

Yentür konuşmasının devamında, “Herkesi dinlemek için Cumartesi günü 08.30’dan akşam 18.00’e kadar kapımız açık şekilde dinliyoruz. Notlarımızı alıyoruz. O notları da günün sonunda değerlendiriyoruz. İlgili birimlere havale ediyoruz. Hafta içi de mutlaka takip ediyoruz. Çözülebilecek işleri çözüyoruz. Çözülemeyenlerin de neden çözülemediğini, nasıl bir yol izleneceğini aktarıyoruz. Vatandaşlarımızın, paydaşlarımızın düşüncelerini devlet mekanizması için karşılık bulmasına vesile oluyoruz. Çok güzel bir teveccüh alıyoruz. Her bir arkadaşımızdan yeni bir fikirler İstanbul’umuza, Türkiye’mize yeni şeyler katacağız. Ortak akılla çok daha farklı çözümler üretebiliriz” şeklinde konuştu.

“Biz öğretmenler adına çok yararlı olacak bir proje”

Yentür ile görüşen Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu öğretmeni Serap Cengiz, “Çok güzel bir proje oldu. Bakanımızın başlattığı öğretmen odaları görüşmelerinin devamı gibi. Biz öğretmenler adına çok yararlı olacak bir proje. Veliler için de fayda sağlayacaktır. Bizzat birinci elden istek ve memnuniyetlerimizi iletebileceğimiz bir makama ulaşabilmemiz çok mutluluk verici” dedi.