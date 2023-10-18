İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, dünya birincisi olan Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencilerini ağırladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür, Almanya’da düzenlenen 28. Uluslararası FIRA RoboWorld Robot Sporları Olimpiyatı’nda “inovasyon ve teknoloji” dalında dünya birincisi olan Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerini ağırladı. Öğrencileri tebrik eden Yentür, “Karşımda geleceğin çok büyük bilim insanlarını görüyorum” dedi.

Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Almanya’da düzenlenen 28. Uluslararası FIRA RoboWorld Robot Sporları Olimpiyatı’nda inovasyon ve teknoloji dalında dünya birincisi oldu. BİLSEM öğrencileri, kendi geliştirdikleri robotlarıyla çeşitli disiplinlerde testler yaparak başarı elde etti. Şampiyonada yapay zeka, makine öğrenimi, sensör teknolojisi ve gelişmiş mekanik tasarımlar gibi çeşitli teknolojiler de sunuldu. Öğrenciler, daha önce Yunanistan’da düzenlenen He-Ro MRC Robot Sporları Olimpiyatı’nda da insansı robot sporları kategorilerinde dünya birinciliği kazanmışlardı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür, Almanya’dan dünya birinciliğiyle dönen gençleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ağırladı. Gençlere hitaben konuşan Yentür, daha sonra hediyelerini verdi. Gaziosmanpaşa BİLSEM öğretmenleri de Yentür’e, filografi yöntemiyle yapılan bir tablo ile kara kalemle çizilmiş bir portre hediye etti.

“Karşımda geleceğin çok büyük bilim insanlarını görüyorum”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, “Yarınlarda var olmanın yolu, okullardan, atölyelerden, laboratuvarlardan, öğretmen arkadaşlarımızın okul yöneticilerimizin emek ve gayretlerinden geçiyor. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Hiçbir başarı, zafer emeksiz ve zahmetsiz değildir. Kişi için de ancak çalıştığının bir karşılığı vardır. Allah hiçbir emeği zayi etmez. Alınteri çok önemli, bizim de akıl terimiz var. Bu akıl teri için devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi, arılar gibi hiç durmadan, bıkmadan, usanmadan çalışacağız. Karşımda geleceğin çok büyük bilim insanlarını görüyorum. O potansiyeliniz, o gözlerinizdeki ışıltı her şeyi ile bunu belli ediyor. O yüzden gençler, Allah size bu başarıyı nasip etmiş, bunun da hakkını vermek lazım” dedi.

“Cumhuriyet’in 100. yılında siz değerli gençlerimizle taçlandıracağız”

Gençlere hitaben konuşan Yentür, “Ülkemize, şanlı bayrağımıza, İstiklal Marşımızı, Avrupa’da ve dünyanın dört bir yanında dalgalandırmanız bizim en büyük manevi hazzımızdır. Bu bizim boynumuza borçtur. Bir öğretmeni, bir eğitimcinin, bir anne-babanın en büyük mutluluğu çocuklarının, evlatlarının, öğrencilerinin başarısına şahitlik etmektir. Bu bizim için manevi haz, mirastır. Sizlerle geleceğin Türkiye’sini daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı Cumhuriyet’in 100. yılında siz değerli gençlerimizle taçlandıracağız” diye konuştu.

“Çocuklarımızdan beklentilerimiz çok büyük”

Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hacer Kayalar ise, “Hem ilçemiz, hem ilimiz, hem ülkemiz adına atılmış çok büyük bir adım var burada. Türkiye Yüzyılı’nda robot alanında çok yeni olan bu alanda ‘biz de varızı’, ikinci kez dünyaya çok güzel şekilde gösterdik. Çocuklarımız uluslararası bir başarıyla geldi. Orada bayrağımızı dalgalandırmaları bizim için çok gurur vericiydi. Çocuklarımızdan beklentilerimiz çok büyük. Önümüzde davet aldığımız yarışmalar var. Her zaman ülkemiz adına çalışmaya, başarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bitmeyen bir gurur kaynağı sağlamak istiyoruz”

Öğrencilerden Kerem Efe Köksal, “Almanya’da FIRA Uluslararası Robotik Yarışması’na gittik. Bu yarışmada zorlu geçen günlerin ardından dünya birinciliği ile ülkemize bir tane daha başarı getirmiş olduk. Bunların devamını ilerideki yarışmalarda devam ettireceğiz. Geleceğe dair öğrendiklerimizi işleme koymak hem de alt yaşlarımızdaki kardeşlerimize öğreterek onları da robotik ya da başka alanlardaki yarışmalara gönderip, onlarla da bitmeyen bir gurur kaynağı sağlamak istiyoruz. Bunun için de alt dönemlerimizden eğitiyoruz. Önümüzdeki yarışmalara hazırlanıyoruz” dedi.