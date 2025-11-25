İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden eczane operasyonu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de faaliyet gösteren bir eczanenin usulsüz satış yaptığı gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda SGK’ya satılmış ilaçlar için raflarda olduğu görülürken, 2 bin 500 adet ilaca el konuldu.

Konuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, Muvazaalı eczane operasyonu: 2 bin 500 adet ilaca el konuldu! İl Sağlık Müdürlüğümüze Başakşehir’de faaliyet gösteren bir eczanenin muvazaalı olarak işletildiği ve yüksek miktarda ilaç satışı yaptığı yönünde ihbar ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda; 30.07.2025’te eczanede yapılan denetimde SGK’ya satılmış ilaçların raflarda bulunduğu, İTS kayıtlarında görünen çok sayıda ilacın ise eczane içinde fiziki olarak bulunmadığı tespit edildi. Bu kapsamda 04.08.2025’te eczane hakkında muvazaa incelemesi başlatıldı, Faturasız satışlar için Vergi Dairesi’ne, SGK’ya satılmış ilaçlar için SGK’ya, Etik ihlaller nedeniyle Bölge Eczacı Odası’na gerekli bildirimler yapıldı. Ayrıca Müdürlüğümüzce gerekli idari para cezaları uygulanarak yetkisiz satış yaptığı belirlenen şahıs hakkında arama ve el koyma talebinde bulunuldu. 04.11.2025’te, Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüzle ortak düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın ikametinde koliler ve bavullar içinde yaklaşık 2 bin 500 adet ilaca el konuldu. Vatandaşlarımızın ilaca doğru, güvenli ve yasal yollarla ulaşmasını engelleyen tüm izinsiz ticaret ve muvazaa girişimlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.