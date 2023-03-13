İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'Şu ana kadar İstanbul'dan 4 bin 603 personel deprem için desteğe gitti'

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen Akademik Yükselme Öğretim Üyeleri Cübbe Giyme Töreni’ne katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Şu ana kadar İstanbul’dan 4 bin 603 personelimiz depreme desteğe gitti. Bunların yaklaşık 2 bini hekim. 60 tane tır gönderdik” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Başaksehir Çam ve Sakura Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SUAM) 2022-2023 Akademik Yükselme Öğretim Üyeleri Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosuna atanan öğretim üyelerinin cübbelerini Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Prof. Dr. Nurettin Yiyit giydirdi. Törende 6 Şubat’taki depremlerde hayatını kaybedenler anılırken, 14 Mart Tıp Bayramı’na da değinildi.

“Çam ve Sakura’yı yeni Aziz Sancarlar yetiştirecek bir yer olarak görüyorum”

Türkiye’nin sağlık alanında çok büyük mesafeler kat ettiğini, teknolojik donanım ve yetişmiş hekim kalitesi olarak dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Üniversitemizi dünyada önemli bir yere hep birlikte getirdik. Yayınlarda yurt içi, yurt dışı hep birinciysek bu sizin eseriniz. Bugün cübbe giydireceğimiz arkadaşlarımızdan 9 doktor öğretim üyesi, 45 doçent, 54 profesör var. Bu bile bir tıp fakültesini çevirmeye yeter. İstikbalde çok önemli yerlerden biri olarak görüyorum Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni. Hakikaten ay yıldız gibi parlayacak, ülkemizin eğitiminde, sağlığında büyük vizyon sahibi insanlar yetiştirecek, yeni Aziz Sancarlar yetiştirecek bir yer olarak görüyorum. Öğrencilerimizden 21’ini maalesef deprem nedeniyle kaybettik. Deprem bölgesine arkadaşlarımız defalarca gittiler, 5 tır üniversiteden malzeme gönderdik” ifadelerini kullandı.

“Şu ana kadar İstanbul’dan yaklaşık 4 bin 603 personelimiz deprem için desteğe gitti”

İstanbul’un sağlık hizmetinde önemli bir noktaya geldiğini aktaran İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise, “Şu ana kadar İstanbul’dan yaklaşık 4 bin 603 personelimiz depreme desteğe gitti. Bunların yaklaşık 2 bini hekim. 60 tane tır gönderdik. Maalesef can kayıpları moralimizi ve canımızı acıtıyor. Yarın 14 Mart. 14 Mart esasında bir adanmışlığın, bir idealizmin ya hürriyet ya ölüm kelimesini Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir lidere söyletip, İstiklal Mücadelemizin başlangıcıdır ve bunu bir hekim arkadaşımız başarmıştır. Akademik dediğimiz öğretim üyeleri sadece kendilerinden sorumlu değildir. Akademik personel sadece bu insanların sağlığından değil, gelecekteki insanların da bilime olan yatkınlığı ve bilimin insanlara sağlayacağı katkılardan da sorumludur. Akademisyenler örnek insandır, erdemli insanlardır” şeklinde konuştu.

“Kısa sürede 169 akademisyenimiz oldu”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin hem vatandaşlara hizmet hem sağlık sistemine sağlıkçı yetiştirme noktasında önemli bir nokta olduğuna dikkat çeken Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı da kutladı. Prof. Dr. Yiyit, şehir hastanesinin ilerleyen süreçlerde de birçok başarılı çalışmaya ev sahipliği yapacağını dile getirerek, “Bizim kısa sürede 169 akademisyenimiz oldu, bin 335 uzmanlık eğitimi alan öğrencimiz var. Her geçen gün de bu rakam katlanıyor. Sağlık için çıkılan bu yolda, eğitim noktasında da çok belirleyici olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Programa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ile çok sayıda sağlıkçı katıldı.