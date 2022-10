İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yaralı maden işçilerinin son durumunu açıkladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, tedavilerine İstanbul’da devam edilen yaralı maden işçilerine ilişkin, “Güçlü bir tedavi süreci var, her türlü çabayı harcıyoruz. İlk baştaki çok büyük risklerden azalmış durumda riskimiz, her günümüz daha iyiye gidiyor. Birkaç günlük süreçler değil bunlar, süreç biraz daha devam edecek. İnşallah hepsi şifa ile taburcu edilir” dedi.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybederken, yaralı 6 işçi Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilmişti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da tedavi gören maden işçilerinin son durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Memişoğlu, gereken tüm müdahalelerin yapıldığını ve tedavi sürecinin devam ettiğini ifade etti.

“Yanık hastaları zor hastalardır, çok iyi müdahale edilmiş”

6 maden işçisinin Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şöyle konuştu:

“Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gelmesinin sebebi hastanenin fiziki, insan gücü anlamında da çok yetkin olması, yanık vakaları diğer travmalar gibi değil, yanık vakaları sadece birkaç branşın değil hastanedeki bütün alt yapının ve insan gücünün iyi olmasıyla yönetilebilecek hastalar. Neden; çünkü genel cerrahinin yanında plastik cerrah, bununla beraber enfeksiyon uzmanları, göğüs hastalıkları, yoğun bakımcılar, karaciğer uzmanları hepsinin beraber yetkin olduğu alanlarda yönetilebilir hastalar. Yanık hastaları zor hastalardır, bir trafik kazası gibi değildir, bütün diğer fonksiyonları da bozar. Cildi sadece koruyucu kılıf olarak düşünmemek lazım. Cilt kayıplarında bütün vücudun metabolik dengesi, immün sistem dediğimiz; vücudu koruyan sistemlerin hepsinin yönetilmesi gereken bir travma şekli. O nedenle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bunlarla ilgili Türkiye’nin en iyi alt yapıya, insan gücüne sahip hastanesi olmasından dolayı hastalar buraya geldi ve gelmesi de çok iyi oldu. Çünkü başta Mustafa hocamız olmak üzere herkes yanık konusunda spesifik bilgileri olan çok özellikli insanlar. Onlar gece gündüz bu işlerle ilgili hizmet veriyorlar, insanlarımızı iyileştirmeye çalışıyorlar. Çok iyi müdahale edilmiş, ben ziyaretimde de gördüm. Genel cerrah olarak da gördüğüm şu; bu vakalarda ilk 8-24-48 saatte eğer sıvı regülasyonunu iyi yaparsanız o dengeyi tutturursunuz, ki hastaların hepsinde böyle iyi bir regülasyon olmuş ve bu devam ediyor.”

“Her günümüz daha iyiye gidiyor ancak süreç biraz daha devam edecek”

6 maden işçisinin tedavisindeki son duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu şöyle konuştu:

“Bir hastanın düşünün ki pansumanı 2,5-3 saat sürüyor. Bunu sabah akşam gerekli her an yapabilir yapıda bir hastaneden bahsediyoruz ve çok güçlü bir ekip gördüm, güçlü bir tedavi süreci var. İnşallah hepsi şifa ile taburcu edilir. Tabii dualarımız hepsinin iyileşmesi, ekip, hastane bizler her türlü çabayı harcıyoruz, inşallah sonucu iyi olur. Takip ediyoruz şu anda bu bir süreç. Birkaç günlük süreçler değil bunlar, birkaç haftalık süreçler, hastanın seyri önemli. Şu anda 6 hastamız var, bir tanesi zaten inhalasyona bağlı etkilenmişti. Bir tanesi de şu anda solunum cihazından ayrıldı. Diğer hastalarımız da takip ediliyor ama süreç biraz daha devam edecek. En azından şöyle söyleyeyim; ilk baştaki çok büyük risklerden azalmış durumda riskimiz, her günümüz daha iyiye gidiyor, inşallah daha iyiye gider. Hepsi geldiği zaman zaten yüksek riskliydi. Bu riskler her gün azalmaya meyletmiş durumda, süreç iyi gidiyor ama bu ne kadar sonra netleşir bunlar

peyderpey ifade edilebilecek şeyler. 4 hastamız halen daha vücutlarında büyük yanık olanlarda özellikle tedaviyle düzeltmeye çalışılan alanlarda hizmet veriliyor. Sanıyorum çok yakın zamanda daha iyiye doğru gidebileceğini ifade edebiliriz.”