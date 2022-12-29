İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca: 'İstanbul'da 220 bin kedi ve 103 bin köpeğin mikroçipleme işlemlerini bitirdik'

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Şu anda İstanbul’da 220 bin kedi ve 103 bin köpeğin mikroçipleme işlemlerini bitirdik ve evcil hayvanların kaydedildiği Petvet sistemine kayıtlarını yaptık. Bunu yapmakta evcil hayvanların kayıt altına alınması birinci önceliğimiz” dedi.

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde kedi ve köpeklere 31 Aralık 2022’ye kadar dijital kimliklendirme yaptırmayanlara, 3 bin 642 lira idari para cezası verileceği açıklanması üzerine cezalı duruma düşmek istemeyen evcil hayvan sahipleri, ilçe tarım müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

Mikroçip takma süresi 2023’e uzayabilir

İstanbul’da dün itibariyle 220 bin kedi, 103 bin köpeğin çipleme ve kayıt işleminin bitirildiği bildirildi. Yoğun talep nedeniyle mikroçip ve karne ihtiyacı olduğu da öğrenilirken, yeni yıla girmeden önce tarım müdürlüklerine beyanname verenlerin, ’mikroçip’ takma süresini 2023 yılına uzatabileceği de ifade edildi.

“Şu anda İstanbul’da 220 bin kedi ve 103 bin köpeğin mikroçipleme işlemlerini bitirdik”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca: “Sahipli hayvanlara yaptığımız mikroçip uygulamasını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde çıkarılan evcil hayvanların kayıt altına alınması ve tanımlanması yönetmeliği uyarınca yapıyoruz. 31.12.2022 tarihine kadar hayvanların mikroçipleme ve sistem kaydının yapılması zorunlu. Burada şu an çok ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. İstanbul’daki 39 ilçe müdürlüğümüz, il müdürlüğümüz ve serbest veteriner hekimlerin tamamında bu mikroçip uygulaması yapılıyor. Şu anda İstanbul’da 220 bin kedi ve 103 bin köpeğin mikroçipleme işlemlerini bitirdik ve evcil hayvanların kaydedildiği Petvet sistemine kayıtlarını yaptık. Bunu yapmakta evcil hayvanların kayıt altına alınması birinci önceliğimiz. Ne kadar evcil hayvanımız olduğunu öğreniyoruz çünkü bilmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz” dedi.

“Almadığı takdirde de 7000 lira civarında bir idari işlem uygulanacak”

Karaca, “Sokaktaki sahipsiz hayvanların bir çoğunu da insanların bir şekilde edinip sonra tekrar sokağa bıraktığı hayvanlar oluşturuyor. Kişilerin bu uygulamadan sonra sorumlulukları başlıyor. Hayvanı sokakta yakaladığımızda kime ait olduğu bilinip ona idari işlem uygulanacak. Ya da hayvan kaybolduğunda bize bildireceksiniz ve biz de kayıtlı sistemden bakacağız, bulunduğunda da size haber vereceğiz ve hayvanınıza kavuşmuş olacaksınız. Bu sistemde hayvanın mikroçip numarası, eşgali, cinsi, cinsiyeti gibi aklınıza gelen bütün bilgileri kaydedilecek. Sonraki süreçte de hayvanın bütün sağlık kontrolleri ve yapılan her şey oradan izlenebiliyor, e-nabız gibi. Hayvanın vefatı halinde de gelip bize bildiriyorsunuz ve ölüm kaydı oluşturuluyor ve sistemden düşülüyor. Hayvan kayıtlı olduğu için sokağa bırakıldığında ulaşacağız, sorulacak ve hayvanını tekrar alması için bir süre verilecek. Almadığı takdirde de 7000 lira civarında bir idari işlem uygulanacak. Hem hayvanların sokağa bırakılmasının önüne geçecek hem de hayvan sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak bir sistem aslında bu. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. 31 Aralık’a kadar en yakın serbest veteriner hekime ya da ilçe müdürlüğümüze müracaat ettiklerinde onlara bir beyanname dolduracağız. Akabinde biz onların peyderpey kayıtlarına, cezasız olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.