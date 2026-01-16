İstanbul İtfaiyesi'nin Müdahale Süresi Meclis Gündeminde

İBB Meclisi’nde konuşan AK Parti Silivri Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, İstanbul İtfaiyesi’nin yangınlara ortalama varış süresindeki uzamanın nedenlerinin açıklanması amacıyla soru önergesi verdi.

“İstanbul’da Zaaf Kabul Edilemez”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Ocak ayı 2. birleşiminde söz alan Celalettin Yazıcı, son dönemde özellikle ticari alanlarda meydana gelen yangınlara dikkat çekti. Yazıcı, bu yangınların önemli bir kısmının ruhsatsız çalışma ve denetimsizlikten kaynaklandığının açıkça görüldüğünü ifade etti.

İstanbul gibi bir metropolde itfaiye ve afet müdahale hizmetlerinde herhangi bir zafiyetin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yazıcı, “Bu şehrin yönetiminde bulunanlar denetimden ekipmana, araçtan insan kaynağına kadar her şeyden sorumludur ve sorumluluktan kaçamazlar” dedi.

Personel ve Ekipman Yeterliliği Soruldu

Soru önergesinde, İstanbul genelindeki itfaiye istasyonlarında görev yapan toplam personel sayısının uluslararası standartlara uygun olup olmadığı soruldu. Olası afet ve yangınlara müdahalede ekipman, donanım ve personelin teknik yeterliliğine ilişkin çalışmaların bulunup bulunmadığı da gündeme getirildi.

Araçlar ve Yeni İstasyonlar Gündemde

Yazıcı, itfaiye araçlarının yaş ortalaması ile ekonomik ömrünü tamamlayan araçların yenilenmesine yönelik bir takvim olup olmadığını da meclis gündemine taşıdı. Yangın ve afet riski yüksek ilçelerde yeni itfaiye istasyonlarının kurulmasına yönelik planlamaların yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi talep edildi.

Gecikmenin Nedeni Trafik mi?

Önergede ayrıca, İstanbul İtfaiyesi’nin daha önce dünya standartlarında olan yangına ulaşma süresinin son dönemde neden uzadığı soruldu. Yazıcı, gecikmelerin İstanbul’da uzun süredir çözülemeyen trafik yoğunluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının açıklanmasını istedi.

Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Celalettin Yazıcı, Nurdan Ertuğrul ve Hakan Cenk Gündoğdu’nun imzasını taşıyan soru önergesi, İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilerek yazılı olarak yanıtlanmak üzere başkanlık makamına havale edildi.