İstanbul - İzmir otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü

Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu. Sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma noktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntülediler.

İstanbul - İzmir otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle Bursa-İzmir otobanı üzerine kondu. Sığırcıklara çarpmamak için neredeyse durma noktasına gelen sürücüler o anları cep telefonlarıyla görüntülediler.

Bursa-İzmir otobanı üzerinde uçan yüzlerce sığırcık soğuk hava sebebiyle yol üzerine kondu. Seyir halindeki araçlar, yol üzerindeki sığırcıkları görüp yavaşladı. Tek şerit halinde yoldan yavaşça ilerleyen sürücüler o anları hayretle izledi. Yol üzerindeki sığırcıkların görüntüsü ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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