İstanbul-İzmir Otoyolu'nda üç araç kazaya karıştı: 2 ölü, 7 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir bölümünde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Ömerköy Mahallesi mevkiinde seyir eden 34 GZF 390 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan yamaca ve daha sonra bariyerlere çarparak yola devrildi. O esnada arkadan gelen M.Ç. (68) idaresindeki 34 BD 3348 plakalı otomobil ile A.K. kontrolündeki 35 UC 758 plakalı otomobil de 34 GZF 390 plakalı araca çarptı. Kazada 34 GZF 390 plakalı otomobildeki kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 34 GZF 390 plakalı otomobilde bulunan Jalal Alkrayem (25) ile kimliği tespit edilemeyen bir yolcu, Mustafa Çelik, Murat Sinan Şeker, (49), Sibel Çelik (55), Behice Çelik (71) ve Egehan Işık (33) yaralandı. Sağlık ekiplerince ildeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Jalal Alkrayem ile kimliği tespit edilemeyen yolcu ile Mustafa Çelik, Murat Sinan Şeker, Sibel Çelik ve Behice Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.