İstanbul Kalkınma Ajansı Döngüsel Tasarım Raporu'nu yayınlandı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hazırlanan Döngüsel Tasarım Raporu, özel bir lansman etkinliğiyle kamuoyu ile paylaşıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından, DCube iş birliğiyle hazırlanan Döngüsel Tasarım Raporu, özel bir lansman etkinliğiyle kamuoyu ile paylaşıldı. Etkinlikte, döngüsel tasarımın temel ilkelerinin yanı sıra bu alandaki sektörel uygulamalar ve gelecekteki fırsatlar detaylı bir şekilde tartışıldı. Döngüsel Tasarım Raporu, döngüsel ekonomi modelinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için temel bir adım olarak döngüsel tasarım yaklaşımını kapsamlı biçimde ele alıyor. Rapor, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak adına döngüsel tasarımın önemli bir araç olduğunun altını çiziyor.

Etkinlikte öne çıkan konuşmalar ve katılımcılar

Döngüsel Tasarım Raporu’nun lansmanı, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent’in açılış konuşmasıyla başladı. Dr. Ziya Taşkent, tasarım şehri İstanbul’un döngüsel tasarım alanındaki potansiyelini ve rolünü vurgulayarak, raporun sunduğu fırsatlar ve rapordaki stratejilerin önemine değindi. Açılış konuşması sonrasında DCube kurucu ortaklarından Gülcan Ergün, döngüsel tasarımın temel ilkelerinin yanı sıra bu ilkelerin sektörel uygulamalarda nasıl hayata geçirilebileceğine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Döngüsel Tasarımın Geleceği: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Adımlar

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de Doç. Dr. Duygu Erten moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Döngüsel Tasarımın Önemi: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Adımlar" başlıklı panel oldu. Panelde, döngüsel tasarım alanında gerçekleştirdikleri projeler ve bu projelerin sektörel etkileri hakkında bilgi veren konuşmacılar arasında Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, Caz Ağı Başkanı ve Akbank Caz Festivali Direktörü Gözde Sivişoğlu ile Defacto Sürdürülebilirlik Birim Müdürü Halide Pişken yer aldı. Konuşmalarda, döngüsel tasarımın çeşitli sektörlerde nasıl uygulanabileceği ve bu alandaki başarı öykülerinin nasıl ilham verici bir rol üstlendiği detaylı şekilde aktarıldı.

Panelde ayrıca, döngüsel tasarım uygulamalarının daha fazla yaygınlaşabilmesi için atılması gereken adımlar ile kurumlar ve sektörler arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, döngüsel tasarımın yalnızca çevreye değil, aynı zamanda işletmelerin rekabetçiliğini artırmasına ve yeni iş alanları hazırlanmasına nasıl katkı sağlayabileceğini de keşfettiler.

Döngüsel Tasarım Raporu: Yol gösterici bir kaynak

Döngüsel Tasarım Raporu, döngüsel tasarımın temellerini atarken aynı zamanda döngüsel ekonomi ilkelerinin nasıl hayata geçirilebileceğine dair bir yol haritası sunuyor. Rapor; temel ilkeler, mevcut politika ve düzenlemeler, ulusal ve uluslararası başarılı örnekler, iyi uygulamalar ve geleceğe yönelik öneriler gibi kritik konuları kapsıyor. Bu unsurlar, İstanbul’daki ve Türkiye genelindeki tüm paydaşlar için döngüsel tasarım konusunda yol gösterici nitelik taşıyor.

Çevrimiçi erişimle daha geniş bir kitleye ulaşılıyor

Döngüsel Tasarım Raporu, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın web sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine açılmış olup, döngüsel ekonomi ve tasarım alanındaki stratejilerin daha geniş bir kitleye ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu sayede, ilgili tüm paydaşlar ve sektörel uzmanlar raporu inceleyerek, döngüsel tasarımın iş dünyasında nasıl daha etkin bir biçimde uygulanabileceğine dair değerli bilgilere ulaşabilir.

Rapora İstanbul Kalkınma Ajansı’nın web sitesinden erişilebilir.