İstanbul, Kartepe'ye akın etti

Kocaeli’nin kış turizm merkezi Kartepe, yaklaşık 10 gündür etkili olan kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler, Kartepe’de doğanın tadını çıkardı.

Samanlı Dağları’nın zirvesinde bulunan kayak merkezinde, yağışın durması ve havanın açmasıyla pistlerde yoğunluk oluştu. Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden günübirlik tatil için gelen vatandaşlar, kar manzarasının tadını çıkardı. Ziyaretçilerin bir kısmı kayak ve kızak kayarken, bazı vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdi.

"Burası memleketim Ardahan’ı andırıyor"

İstanbul’dan okul gezisiyle bölgeye gelen bir öğrenci, manzarayı çok beğendiğini belirterek, "Hava sıcaklığı eksi 6 derece civarında. Burası memleketim Ardahan’ı andırıyor. İstanbul Bağcılar’dan geliyorum, oraya kar yağmadı. Burada sinematik bir hava var" dedi.

Ailesiyle tatile gelen ikiz kardeşler Mücahit ve Mustafa Er ise öğretmenleri izinli olduğu için okula gitmediklerini ifade etti. Daha önce de Kartepe’ye geldiklerini söyleyen kardeşler, gün boyu kızak kayıp yürüyüş yaparak karın keyfini sürdüklerini kaydetti.