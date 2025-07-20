İstanbul Kavrulacak: Sıcaklık 40 Dereceyi Görecek!

AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da sıcaklık 40 dereceye çıkacak. Uzmanlar, 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmamasını öneriyor.

Afrika Sıcakları Türkiye'yi Teslim Alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, pazar gününden itibaren (20 Temmuz) Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Afrika üzerinden gelen bu sıcak hava dalgası, özellikle batı bölgelerden başlayarak yurt genelinde etkili olacak.

İstanbul’da Sıcaklık 40 Dereceye Dayanacak

AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da 22-25 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu değerler, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde olacak.

Uzmanlardan Kritik Saat Uyarısı

Özellikle kronik rahatsızlığı olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar için tehlike arz eden bu sıcak havalarda, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerekiyor. Güneşe doğrudan maruz kalmak, güneş çarpması ve benzeri ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Orman Yangını Riski Tavan Yaptı

Yüksek sıcaklıklarla birlikte düşük nem oranı ve zaman zaman 30-50 km/s hıza ulaşacak rüzgarlar, orman yangınları açısından ciddi risk teşkil ediyor. AKOM, önümüzdeki 5-6 günün yangın riski bakımından kritik olduğunu belirterek vatandaşları uyarıyor: Ateş yakmayın, sigara izmaritini doğaya atmayın, şüpheli durumları yetkililere bildirin.