İstanbul Levent'teki çatışmaya ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin yaralı olan 2 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 16’ya yükseldi.

Beşiktaş’ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor. Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 16’ya yükseldi. Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1’inin İzmit, 1’inin Konya, 3’ünün Kocaeli’de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul’da gözaltına alındığı kaydedilmişti.