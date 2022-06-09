İstanbul merkezli 10 ilde kaçak tütün operasyonu: 60 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde 83 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. Kaçak tütün mamullerini 'davetiye' olarak adlandıran 60 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 09.06.2022 09:51
  • Güncelleme: 09.06.2022 12:19
İstanbul merkezli 10 ilde kaçak tütün operasyonu: 60 gözaltı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye soktukları kaçak sigaraları güneydoğu bölgesindeki illerden içlerine özel-gizli tertibat yaptırdıkları kamyon ve tırlar vasıtasıyla İstanbul’a getirildiği öğrenildi. Şahısların kaçak yollarla temin ettikleri boş makaronların içine, elektrikle ve hava kompresörü ile çalışan makinelerle tütün doldurarak fabrikasyon şekilde sigara imal ettikleri, imalatını yaptıkları sigaraları ve kaçak diğer tütün mamullerini piyasada pazarladıkları ve örgüt üyelerinin deşifre olmamak adına kaçak tütün mamullerini “davetiye” olarak adlandırdıkları 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edildi.

Şüpheli şahısların yakalanması ve suçların önlenmesi amacıyla, 1 örgüt lideri, 17 örgüt yöneticisi ve 53 üyelerden oluşan suç örgütü deşifre edildi. Bugün saat 05.00’de İstanbul merkezli 10 ilde 83 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 60 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL 260 kilo 775 gram nargile tütünü, 241 bin 928 adet bandrolsüz kaçak sigara, 327 kilo sarmalık sigara tütünü, 933 bin adet bandrolsüz boş makaron, 757 bin 50 adet sigara haline getirilmiş dolu makaron, 300 adet kaçak puro, 25 bin adet sigara filtresi, 200 adet bandrol, 7 adet sigara dolum makinesi, bin 500 adet boş sigara kutusu, 4 adet suç naklinde kullanılan araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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İHA

SHA Editör
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