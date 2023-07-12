İstanbul merkezli 23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 71 gözaltı

Araç kiralama firmasına ait internet sitesinin sahtesini kurarak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 71 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, son günlerde bir araç kiralama firmasına ait internet sitesinin sahtelerinin oltalama yöntemiyle kurulduğu ve bu sitelerden hizmet temin etmek isteyenlerin ödeme yapmalarına rağmen kiralanan araçları teslim alamadıkları ve dolandırıldıkları ihbarları üzerine harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik çalışmalarda temin edilen hesap hareketleri incelendi. Örgütlü bir şekilde hareket ederek çok sayıda vatandaşı mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 23 ilde 107 şahsa yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, başka bir suçtan hükümlü ve cezaevinde olan 16 kişinin dahil olduğu 71 şahıs yakalandı. Çok sayıda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital malzeme ve bilgisayarlara el konulurken, firari 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği belirtildi.