İstanbul merkezli 4 ilde operasyon: Piyasa değeri 23 milyon lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira olan kaçak tütün ürünleri ele geçirilirken operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sigara ve tütün kaçakçılarına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ay teknik ve fiziki çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler, kaçakçıların tütün ürünlerini organize bir şekilde tır, kamyon gibi araçlarla İstanbul’a getirdiklerini belirledi. Şüpheli şahısların, tütün doldurulan boş makaronları çeşitli ilçelerde üçüncü şahıslar adına kiralanmış ev, iş yeri ve depolara getirdikleri öğrenildi. Kiralanan bu adreslerin de kaçak sigara imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi. Kaçakçıların, elektrikle ve hava kompresörü ile çalışan makinelerle makaronların içine tütün doldurarak fabrikasyon şekilde sigara imal ettikleri ve kaçak tütün ürünlerini piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Piyasa değerli yaklaşık 23 milyon lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Kaçakçılık Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaların devamında saat 05.00 sıralarında 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli Yalova, Van ve Kocaeli’ de belirlenen 18 farklı adres ile nakliyede kullanılan araçlara yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değerli yaklaşık 23 milyon lira olan 48 milyon 442 bin adet boş makaron, 10 milyon 92 bin 560 adet dolu makaron, 2 bin 634 adet kaçak sigara, 320 kilogram nargile tütünü, 345 adet puro, 19 adet elektronik nargile makinesi, 3 bin 986 kilogram kıyılmış tütün, 37 bin 180 adet sökülmüş bandrol, 63 bin adet boş sigara paketi, 102 bin adet yaprak sigara kağıdı, 50 bin adet sigara filtresi, 8 adet sigara dolum makinesi ve 8 adet kompresörü, 1 adet hava tankı, 1 adet kurutucu, 3 adet fan, 2 adet ısıtıcı, 2 adet makas ve 2 adet maket bıçağı ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde sigara ve tütün kaçakçılığı yaptığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkındaki adli işlemler devam ediyor.