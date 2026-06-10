İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 110 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 110 şüpheliden 15’i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu madde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi, faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alınırken, 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Operasyon 4 ilde yapılmıştı

Edinilen bilgilere göre, son 10 günlük süreçte ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren sokak satıcıları ile suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli’ni kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

110 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda toplam 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 848 kilo 650 gram metamfetamin, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 60 bin adet sentetik ecza, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ve 6 adet tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde, 65 bin sentetik ecza hapı, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ile 6 tabancaya el konuldu. Toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

15 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 95’inin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, adliyeye sevk edilen 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergiyi ziyaret etti

Çalışmalara katılan personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucunun sergilendiği alanda basın mensuplarına operasyonlara dair bilgi aktardı. Uyuşturucuyla mücadelede torbacısından elebaşına kadar sokak sokak mücadelelerinin sürdüğünü kaydeden Yıldız, uyuşturucuyla mücadelenin güvenlik meselesi dışında milletin istikbalini koruma mücadelesi olduğuna dikkat çekti. Yıldız, "Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğümüz başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul’umuzun genelinde uluslararası ve ulusal düzeyde zehir tacirlerine yapılan operasyonlar kapsamında toplam 1 ton 285 kilogram uyuşturucu madde 60 bin sentetik hap, 87 kilogram katkı maddesi ve 6 adet silah ele geçirilmiştir. Operasyonlar sonrasında 110 şahıs gözaltına alınmış, 15 şahıs tutuklanmış, 95 şahısın emniyetteki işlemleri devam etmektedir. Uyuşturucu ile mücadelemiz torbacıdan satıcısına kadar sokak sokak devam ediyor. Her zaman ifade ediyoruz; bu bir güvenlik meselesidir, aynı zamanda milletimizin istikbalini koruma meselesidir" diye konuştu.