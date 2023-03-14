İstanbul merkezli 6 ilde örgütlü dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, mağdurların çeşitli yollarla ikna edilerek banka hesapları üzerinden para göndermek suretiyle dolandırıldıkları belirlendi. İstanbul Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün üst yapısı ve diğer hesapçıların tespiti amacıyla 3 aylık teknik ve fiziki çalışma yapıldı. Çalışmaların ardından tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Erzurum, Adana, Tekirdağ ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.